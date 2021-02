Serie A, il Milan e l’Udinese vincono col Crotone e col Verona

Sono terminate le gare delle 15 della domenica valide per la ventunesima giornata di campionato, seconda del girone di ritorno. Il Milan ha trionfato senza difficoltà col Crotone per 4-0 grazie alle doppiette di Ibrahimovic e di Rebic. Vittoria anche per l’Udinese in casa contro l’Hellas Verona grazie all’autorete nel finale di Silvestri e a Deulofeu. I rossoneri sono attualmente primi in classifica a due punti di distanza dall’Inter.