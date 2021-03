Serie A, il Benevento batte la Juventus. Vittoria anche per Lazio e Sampdoria

Terminano le gare delle 15.00 della Serie A. La Juventus cade clamorosamente contro il Benevento per 0-1 all’Allianz Stadium. Dopo un primo tempo bloccato, al 69′ la sblocca il nuovo acquisto Adolfo Gaich. La squadra di Inzaghi guadagna così punti importanti per la salvezza e condanna l’ex compagno Pirlo ad uno stop forzato. La Lazio vince contro l’Udinese dopo una gara frizzante, con la rete di Marusic al 37′. A Genova è andato in scena il match tra Sampdoria e Torino, vinto dalla squadra di casa per 1-0 grazie al gol di Candreva.