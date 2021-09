E’ terminata Genoa-Verona, gara valida per la sesta giornata di campionato, col risultato di 3-3. A Simeone e Barak (rigore), hanno risposto Criscito (anche lui su rigore) e Destro (doppietta). E’ stata una rimonta eccezionale per gli uomini di Ballardini, completata nel giro di pochi minuti. Nel finale però Kalinic ha messo di nuovo in pari il risultato.