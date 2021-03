Serie A, Genoa-Udinese 1-1. Al vantaggio di Pandev risponde De Paul

Termina in parità la sfida al Ferraris tra Genoa ed Udinese, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: sono i Rossoblù a passare in vantaggio con Goran Pandev nei primi minuti gioco, servito alla perfezione da Kevin Strootman.

L’Udinese però tiene il pallino del gioco in mano e alla fine trova il pareggio: Pereyra viene steso in area avversaria da Criscito. L’arbitro concede il rigore che viene trasformato da Rodrigo De Paul. Il Genoa rimane così al quattordicesimo posto con 28 punti in classifica, l’Udinese si porta momentaneamente al decimo posto con 33 punti.