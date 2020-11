Serie A, Genoa-Torino 1-2. Primo successo per i granata, la rete di Lukic e l’autogol di Pellegrini decidono la gara

Si conclude il terzo turno di Serie A con il recupero della gara tra Genoa e Torino, rinviata per il focolaio di Covid-19 tra i tesserati rossoblù. Al Marassi si impongono gli uomini di Giampaolo che trovano il primo successo in campionato, scacciando per il momento la crisi e vincendo per 2 a 1. Decisivi per il risultato finale il gol di Lukic al 10′ del primo tempo, l’autorete di Luca Pellegrini al 26′ sempre della prima frazione di gioco, prima della rete del definitivo 2 a 1 siglata in pieno recupero da Scamacca. Il Toro fa così un balzo al terzultimo posto a quota 4 punti, a solo una lunghezza di distanza da un gruppo di squadre a 5 punti tra cui proprio il Genoa. Il Grifone ora cercherà riscatto domenica, quando al Marassi arriverà la Roma di Paulo Fonseca.