Serie A, Genoa-Torino 1-0. I padroni di casa trovano la vittoria nonostante l’inferiorità numerica

Nonostante l’inferiorità numerica dal 24′ del primo tempo, il Genoa riesce a battere il Torino in casa per 1-0. Il gol della vittoria lo sigla Portanova al 14′, regalando a Blessin e la sua squadra i tre punti. I padroni di casa rimangono in inferiorità numerica a metà della prima frazione di gioco a causa della doppia ammonizione di Ostigard. Nel caso della seconda sanzione, però, non c’era contatto, ma il Var non è potuto intervenire sulla decisione dell’arbitro Mariani in quanto non si è trattato di rosso diretto ma di somma di ammonizioni. Nonostante la vittoria il Genoa rimane in zona retrocessione, al penultimo posto con 22 punti, mentre il Torino rimane undicesimo, a 35, in attesa del resto delle sfide della giornata di campionato.