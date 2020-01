Termina con una vittoria la prima partita di Davide Nicola da allenatore del Genoa in campionato. I rossoblu hanno infatti battuto il Sassuolo al Marassi per 2-1. I padroni di casa si erano portati in vantaggio nel primo tempo grazie a un rigore di Criscito, salvo poi farsi recuperare quasi istantaneamente dall’ex Sampdoria Obiang. Ci ha pensato Pandev nel finale a regalare i tre punti al Grifone.