Nel match delle 12.30, valido per la 35ª giornata di Serie A si sono incontrate Genoa e Sassuolo. La formazione di De Zerbi esce con 3 punti dal Ferraris, battendo per 2-1 i rossoblu. Raspadori sblocca la partita al 14′, il Genoa pareggia con Zajc ma la rete del pari viene poi annullata dal VAR. Nella ripresa Berardi raddoppia al 66′, prima che all’85’ Zappacosta metta il sigillo per il 2-1 finale. Il Sassuolo sale così a 56 punti e si porta momentaneamente a +1 sulla Roma.