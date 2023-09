Pagine Romaniste – La Roma per 4-1 in casa del Genoa. Dopo il deludente avvio di stagione, la squadra di Mourinho sembrava aver trovato la quadra dopo le vittorie con Empoli e Sheriff, ma così non è stato. Non basta la rete di Cristante al 22’ che aveva ristabilito la parità. Retegui sigla la rete del vantaggio allo scadere del primo tempo e Thorsby e Messias concludono il lavoro nel secondo tempo. La Roma resta a 5 punti dopo sei giornate di campionato, ma non c’è tempo da perdere perché tra tre giorni all’Olimpico arriverà il Frosinone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Maturro (76′ Messias), Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Badelj (10′ Thorsby), Strootman (30′ Kutlu), Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Jagiello, Puscas.

Allenatore: Gilardino.

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (45′ Belotti), Llorente (24′ Bove), NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes (78′ Azmoun), Spinazzola (El Shaarawy); Dybala, Pellegrini (78′ Aouar); Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, Pagano, Azmoun, Karsdorp.

Allenatore: Mourinho.

Marcatori: 5′ Gudmundsson, 22′ Cristante, 45′ Retegui, 73′ Thorsby, 81′ Messias

Ammoniti: 26′ Strootman, 37′ Sabelli, 41′ Mancini, 65′ Retegui, 75′ Paredes, 75′ Bani, 89′ Aouar.

Espulsi:

Arbitro: Orsato.

Assistenti: Scatragli e Zingarelli.

IV uomo: Tremolada.

Var: Mazzoleni.

Avar: Paterna.

PRIMO TEMPO

1′ – Inizia la gara!

5′- Gol. Vantaggio del Genoa con Gudmundsson.

10′ – Cambio forzato per il Genoa: esce Badelj, dentro Thorsby.

14′ – Giropalla imprecisa della Roma, riparte la formazione di casa.

18′ – La Roma prova a impostare.

20′ – Kristensen serve Paredes che tenta il tiro da fuori, palla out.

22′ – GOL! La Roma trova il pareggio con Cristante.

24′ – Sostituzione Roma: esce Llorente, al suo posto entra Bove.

26′ – Cartellino giallo per Strootman che commette un duro fallo su Mancini.

30′ – Sostituzione per i liguri: esce Strootman, al suo posto Kutlu.

34′ – Sabelli a terra, staff medico del Genoa in campo.

37′ – Cartellino giallo per Sabelli.

39′ – Retegui prova a sorprendere Rui Patricio senza riuscirci.

41′ – Cartellino giallo per Mancini.

45′ – Gol del Genoa. Rete di Retegui.

45’+1 – Saranno 5 i minuti di recupero.

45’+5 – Termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO



45′ – Inizia il secondo tempo!

46′ – Entra Belotti al posto di Mancini.

50′ – NDicka commette fallo su Retegui.

53′ – Annullato il gol di Lukaku per fuorigioco.

60′ – Pellegrini dalla bandierina, battuta troppo lunga.

64′ – Cartellino giallo per Retegui.

66′ – Fallo di NDicka. Punizione per il Genoa.

68′ – Cross di Spinazzola, Martinez esce e allontana, il pallone arriva sui piedi di Dybala che va di mancino ma manda fuori.

73′ – Gol Genoa. Thorsby sigla il 3-1.

75′ – Ammoniti Bani e Paredes.

78′ – Entrano Aour, Azmoun ed El Shaarawy per Pellegrini, Spinazzola e Paredes.

81′ – Gol. Messias segna la quarta rete.

86′ – Belotti crossa in mezzo, Messias spazza.

89′ – Cartellino giallo ai danni di Aouar.

90’+1 – Cinque i minuti di recupero.

90’+5 – Termina la gara per 4-1.

Prepartita

19:42 – La squadra è arrivata allo Stadio

18:46 – Il Marassi si prepara ad accogliere la sfida