Durante il posticipo del turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata di Serie A tra Genoa e Roma, il difensore spagnolo Diego Llorente è stato costretto ad uscire al 23’ per un problema al flessore della coscia destra. Mourinho, in piena emergenza difensiva ha così dovuto abbassare Cristante sulla linea dei difensori e spostato Bove al posto dello spagnolo infortunato.