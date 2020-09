Serie A, Genoa-Crotone 4-1. Buona la prima per gli uomini Maran

Buona la prima per il Genoa di Rolando Maran. I rossoblù al Ferraris dominano sul neopromosso Crotone e vincono per 4-1, ottenendo i primi tre punti punti in campionato. Risultato mai in dubbio, con le prime due reti, firmate da Mattia Destro e Goran Pandev, arrivate nei primi dieci minuti. Illusione momentanea per il Crotone, che al 28′ accorcia le distanze con Rivière. La cifra tecnica però alla lunga esce fuori e permette al Genoa di mettere in ghiaccio la vittoria, grazie ai gol di Zappacosta e Pjaca.