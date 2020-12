Serie A, Fiorentina-Genoa 1-1. I viola pareggiano al 98′, a segno Pjaca e Milenkovic

Finisce 1-1 la partita allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Genoa. Il primo tempo termina senza reti, nella seconda frazione di gioco il VAR annulla un gol di Bonaventura per fallo su Ghiglione. All’89’ Pjaca porta in vantaggio la formazione allenata da Maran, ma i viola pareggiano sullo scadere dei minuti di recupero grazie ad una rete di Milenkovic al 98′. Restano invariate le posizioni in classifica delle due squadre: il Genoa rimane fermo al penultimo posto, con 6 punti conquistati in 10 partite, mentre la Fiorentina resta al 17esimo posto, con 8 punti.