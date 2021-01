Serie A, Fiorentina-Crotone 2-1. Bonaventura e Vlahovic decidono la gara

Finita la gara al Franchi tra Fiorentina e Crotone, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. La Viola passa in vantaggio dopo 20′ minuti grazie ad un fantastico gol di Bonaventura. Il raddoppio arriva dopo 12′ grazie a Vlahovic che riesce a segnare dopo una bella azione corale della squadra. Al 66′ Simy accorcia le distanze, ma il Crotone non riesce a trovare la via del pareggio. La Fiorentina si porta al dodicesimo posto in classifica con 21 punti. Il Crotone rimane all’ultimo posto con 12 punti in classifica