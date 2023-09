Nel posticipo di Serie A delle 18::00 si sono sfidate Fiorentina e Atalanta. Al Franchi il risultato finale è 3 a 2 per i padroni di casa, che si aggiudicano i 3 punti in una partita equilibrata e divertente. Adesso la Viola si trova a 7 punti, uno in più della dea, al settimo posto seguiti proprio dai Neroazzurri.