Serie A, finale con i tifosi. Costa: “Gli stadi aperti al 20%”

Il Messaggero – Un’ultima di campionato con il 20% degli spettatori negli stadi grazie al green pass: vaccino completato, infezione superata, o tampone negativo nelle ultime 48 ore. Questo l’obiettivo, che raccoglie però la reazione fredda del Comitato tecnico scientifico. “È più facile controllare mille persone in un impianto che in una piazza“, ha sottolineato ieri il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa. Politica e calcio lavorano per ottenere la riapertura, e in quest’ottica ci sarà un incontro tra il numero uno della Lega Serie A Dal Pino e, appunto, Andrea Costa, nella giornata di giovedì. Intanto, oggi il Cts darà il via libera anche ai tifosi per gli internazionali di tennis che si disputano a Roma da venerdì 9 a domenica 16 maggio. Sì al 25% del pubblico per i quattro impianti del Foro Italico.