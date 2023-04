L’Inter torna a vincere in Serie A dopo 2 mesi dall’ultima volta. I nerazzurri si impongono con un netto 3-0 contro l’Empoli al Castellani dopo un inizio non convincente. La squadra di Simone Inzaghi è stata trascinata nella ripresa da Romelu Lukaku autore di una doppietta fantastica e dell’assist per Lautaro che ha messo il sigillo finale. Con questo risultato l’Inter si piazza momentaneamente al quinto posto a 54 punti, a sole due lunghezze dalla Roma.