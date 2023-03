Serie A, doppietta Gabbiadini: 3-1 tra Sampdoria e Verona. Annullati due gol al VAR

Sfida nella parte bassa della classifica per Sampdoria e Verona che si sono affrontate in casa dei blucerchiati. Parte subito la Samp con Filip Djuricic che indirizza il pallone all’angolino basso di sinistra, prontamente parato da Montipò.

Non c’è tregua per il Verona che subisce il primo gol al 24’ con uno splendido tiro di Gabbiadini, e, al 35’ sempre lui raddoppia, calciando con forza e mandando il pallone in rete sotto la traversa. 2-0 per il primo tempo.

Il secondo tempo vede Gaich al 61’ piazzarla alle spalle di Turk, ma non è gol per il VAR che, dopo il check, decreta il fuorigioco del giocatore del Verona. Lo stesso Gaich ci riprova, buttandola in rete al 65’, ma il VAR ancora dice NO GOL. Tutto da rifare quindi per la squadra Veneta.

Faraoni segna il gol della bandiera all’89’, ma nei minuti di recupero, per il 3-1, è Zanoli a firmare a metterla dentro.

Il match termina dopo 9 minuti di recupero e l’arbitro Mariani manda tutti sotto la doccia.

Finisce 3-1 al Marassi con una Samp che respira e accorcia le distanze proprio sul Verona ed interrompendo una serie negativa di risultati. Nessuno dei due club è ancora fuori zona retrocessione; i blucerchiati terminano questa giornata di campionato con 15 punti, mentre il Verona rimane a 19, con uno Spezia che è a 24 punti reduce dalla sconfitta di ieri contro il Sassuolo (Berardi al 71’ su rigore).