Si è concluso il match tra Crotone e Lazio valido per l’ottava giornata di Serie A. I biancocelesti hanno vinto per 2-0 grazie alle reti di Immobile al 21′ e di Correa al 58′. Gli uomini di Inzaghi si portano così a 14 punti in classifica, al pari della Roma che affronterà domani il Parma.