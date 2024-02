Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, dice la sua sulla situazione del massimo campionato a Rai Radio 1. Queste le sue parole:

“Riforme? Che ce ne sia bisogno è sicuramente vero. Le grandi squadre, giocando tanto, vorrebbero ridurre il numero di partite e vedono la riduzione delle squadre come presupposto. Come Serie A vogliamo rimanere a 20, semmai bisognerebbe ragionare su format diversi. Ci sono piazze, come Palermo e Bari ad esempio, che sarebbe bene riuscire a coinvolgere visto che il Sud, in questo momento, è sotto rappresentato”.