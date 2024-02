Paulo Dybala continua ad essere l’uomo in più di questa Roma. Infortuni permettendo, la Joya continua ad incantare e quando è al top resta tra i giocatori più forti della Serie A. E di certo le magie dell’argentino non sono passate inosservate, neanche all’estero. Secondo quanto riportato da El Nacional, il Barcellona vuole l’ex Juventus per rinforzare la rosa. Il ds Deco lo ha messo nel mirino, e il club Blaugrana è convinto che valga la pena pagare la clausola da 13 milioni che tornerà in vigore dal primo luglio. Il futuro di Dybala a Roma resta incerto, soprattutto dopo l’addio di Mourinho e il rebus Champions League.