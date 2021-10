Serie A, Cagliari-Sampdoria 3-1. Caceres e la doppietta di Joao Pedro regalano i primi tre punti a Mazzarri

Finito l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Cagliari e Sampdoria. Alla Sardegna Arena cominica meglio la squadra di casa che al 4′ è già in vantaggio: cross di Keita per il solito Joao Pedro che di testa batte Audero. La Sampdoria prova a rispondere, ma fa più fatica rispetto alle ultime uscite. Nella ripresa la prima vera azione è della squadra di D’aversa con Giabbiadini che che riceve dalla sinistra e con una zamata non trova di poco la porta. Da lì in poi è il Cagliari a fare l’incontro e al 74′ raddoppia: Caceres raccoglie una palla al limite a seguito di un corner, controlla e calcia trovando al deviazione di Thorsby che mette il pallone all’incrocio dei pali. Il gol di Thorsby all’82’ fa sperare, ma Joao Pedro al 94′ sancisce la definitiva vittoria sarda.