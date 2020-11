Alla Sardegna Arena gli uomini di Eusebio Di Francesco si impongono per 2 a 0 sulla Sampdoria di Claudio Ranieri, agganciando i doriani a quota 10 punti in classifica. Gli ospiti rimangono in dieci uomini al 40′ del primo tempo, per l’espulsione di Augello. Nella ripresa, il capitano dei sardi Joao Pedro sblocca la gara dal dischetto al minuto 48. Gli spazi aumentano e i rossoblù chiudono la partita con la rete di Nandez. Annullato invece il gol di Sottil del tris del Cagliari.