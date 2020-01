Serie A, Cagliari-Milan 0-2. Segnano Leão e Ibrahimovic. I sardi rimangono a -6 dalla Roma

Dopo tre partite di astinenza, il Milan torna al gol e alla vittoria. Contro il Cagliari finisce 2-0 per i rossoneri grazie ai gol di Leão e Ibrahimovic. Il portoghese sfrutta una deviazione di un difensore per mandare i suoi in vantaggio a inizio ripresa mentre lo svedese, alla prima da titolare, chiude il match con una bella girata di sinistro. Gli uomini di Maran incappano nella quarta sconfitta consecutiva e si mantengono a -6 dal quarto posto occupato dalla Roma.