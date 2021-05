Serie A, Cagliari-Fiorentina 0-0. Pareggio a reti bianche alla Sardegna Arena

Finita la sfida tra Cagliari e Fiorentina, seconda partita della 36esima giornata di Serie A. La sfida salvezza tra le due squadre è tesissima e si vede già nei primi minuti: al 2′ un lancio di Godin trova Joao Pedro che lancia di mancino Pavoletti che di testa impensierisce Cragno. Le squadre però tendono a contenersì più che a sbilanciarsi e la gara è povera di occasioni. Una la crea al 39′ Nainggolan che su assist di Marin gira di testa in equilibrio precario mandando la palla vicino al palo. Nel secondo tempo Semplici decide di cambiare il moduo, ma le cose non cambiano. La partita si conclude senza alcun tiro in porta nella seconda frazione. Il Cagliari con questo punto si porta così a 36 punti in 16esima posizione, la Fiorentina a 39 punti nella tredicesima posizione, distanti dalla zona retrocessione.