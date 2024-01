È terminato il match tra Cagliari e Bologna, valido per la 20ª giornata di Serie A. I sardi si sono imposti per 2-1 dopo che gli emiliani erano passati in vantaggio al 24′ con Orsolini. Un gol di Petagna al 31′ e un’autorete dell’ex Roma Calafiori al 69′ hanno permesso la rimonta dei padroni di casa.