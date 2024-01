Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 con il Lecce. Queste le sue parole:

“Partita difficilissima, per tutta una serie di motivi, il derby ci faceva correre il rischio di arrivarci con poche energie mentali e inoltre il Lecce è una squadra che abbiamo sempre sofferto. Non ci avevamo mai vinto e giocare alle 12:30 ha reso tutto ancora più difficile, per di più su un terreno ingiocabile sul quale non si può giocare a calcio. Le abbiamo scontate tutte nel primo tempo, per fortuna il secondo tempo è stato fatto su un livello diverso e ne siamo venuti a capo. L’Olimpico? Il nostro è un terreno ingiocabile, dipinto, manca l’erba in molti punti. Tutte le squadre che vengono qui danno valutazione zero al nostro campo”.