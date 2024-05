Il Messaggero (C. Mozzetti) – Cinque varchi d’accesso, controllati da personale e metal detector, blocco del traffico intorno all’area, unità speciali schierate fin dall’alba come gli artificieri per dar seguito alle bonifiche del caso. Il Circo Massimo diventa “zona rossa” per il tradizionale concertone che, a partire dalle 13.15 e fino alla mezzanotte raccoglierà più di 55mila spettatori.

Ieri la Questura ha licenziato l’ordinanza sul piano di sicurezza che prevede l’impiego di un migliaio di agenti di polizia, militari dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza sia in vista dell’appuntamento musicale sia per la semifinale di andata di Europa League, Roma-Bayer Leverkusen, in programma all’Olimpico domani alle 21.00.

Evidenti motivi di allarme non ce ne sono anche se l’attenzione è altissima considerati i 5 mila tifosi tedeschi attesi già oggi in città. Di questi circa 3.500 entreranno domani allo stadio, gli altri invece come atteso gireranno per la Capitale e anche per questo, considerate le osservazioni del Questore esposte alla Prefettura lo scorso 26 aprile sui “riflessi all’ordine e alla pubblica sicurezza”.

Lo scorso anno alcuni dei tifosi tedeschi, arrivati a Roma per il medesimo “match”, distrussero una vettura dell’Atac che, da Villa Borghese li avrebbe dovuti accompagnare allo stadio come d’abitudine per le tifoserie ospiti. Si teme, considerato l’ingente numero, che possano verificarsi disordini nel Centro, motivo per cui, oltre all’ordinanza prefettizia, è stato disposto un ampio e continuo sistema di controllo molto prima del fischio di inizio con personale in borghese ma anche in divisa. “Cinturate” le fontane monumentali di piazza di Spagna, ma anche Trevi e piazza Navona.