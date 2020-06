E’ terminata Brescia-Genoa, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A 2019-2020 e importante sopratutto in chiave salvezza. I padroni di casa sono andati in vantaggio di due gol grazie a Donnarumma e Semprini, ma gli ospiti hanno rimontato il doppio svantaggio con Iago Falque e Pinamonti. I rossoblu si portano così a un punto dal Lecce terzultimo.