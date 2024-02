Serie A, Bologna-Sassuolo 4-2: i rossoblù vincono e tengono vivo il sogno Champions

Pagine Romaniste – Nell’anticipo delle 20:45 si sono sfidati il Bologna e il Sassuolo, entrambi con l’obiettivo di vincere per alimentare le chance per la realizzazione dei loro obiettivi. Il primo tempo è a stampo neroverde; infatti la squadra di Dionisi torna negli spogliatoi in vantaggio grazie alle reti, intermezzate da quella del solito Zirkzee, di Thorstved e, dell’ex Roma, Volpato.

La musica cambia nella seconda frazione quando Motta effettua i cambi e dando così nuova linfa ai suoi. I neroverdi calano fisicamente e non riescono a resistere alle avanzate dei padroni di casa. La rimonta la comincia Fabbian e la finalizzano prima Ferguson e poi Saelemaekers con il gol del 4-2 finale. Adesso il Bologna è a solo un punto dalla zona Champions e può quindi continuare a sognare.