Serie A, Bologna-Milan 2-4: i rossoneri la spuntano con Bennacer ed Ibrahimovic

La spunta il Milan. In una partita piena di pathos tra rossi (due) e rimonte, sono i rossoneri ad avere la meglio contro il Bologna (2-4). Il Milan si porta così al primo posto a quota 25. Primato del campionato solo momentanea. Dietro c’è infatti il Napoli a 24 punti, impegnato domani (ore 18) contro la Roma.

La partita è subito in discesa per il Milan. Alla fine del primo tempo, i rossoneri si trovano avanti 2-0 – Leao (16′) e Calabria (35′) ed in superiorità numerica per l’espulsione di Soumaro. Alla ripresa arriva però la fragorosa caduta della squadra dell’ex Pioli.

Nel giro di tre minuti, il Bologna prima accorcia con l’autogol di Ibrahimovic (49′) per poi acciuffa il pari al 52′ grazie a Barrow. Al 58′ ancora un’espulsione tra i rossoblù: Valeri penalizza con il rosso il pestone di Soriano ai danni di Ballo-Touré. Quando la partita si appresta alla fine, però, arriva il tiro al volo di Bennacer (84′) che riporta in vantaggio i rossoneri. Pochi minuti ed Ibrahimovic sigilla il risultato, facendosi perdonare l’autorete (90′) con un bel tiro da fuori.