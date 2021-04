E’ terminata Bologna-Inter, gara valida per la ventinovesima giornata di campionato, col risultato di 1-0 per l’Inter. Decisivo il gol di Romelu Lukaku al ventesimo del primo tempo. Gli uomini di Conte sono molto vicini al sogno scudetto, considerando che sono a otto punti di distacco dal Milan nonostante una partita in meno.