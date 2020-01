La domenica della Befana di Serie A si è aperta con il pareggio al cardiopalma, per 1-1, tra Bologna e Fiorentina. I viola si sono portati in vantaggio nel primo tempo grazie alla bella rete di Benassi che ha beffato Skorupski con un tiro al volo da fuori area. Il pareggio degli emiliani è arrivato nei minuti di recupero grazie ad Orsolini che batte Dragowski con una punizione sul primo palo. La squadra di Iachini, alla prima come allenatore dei toscani, si porta a quota 18 punti.