Serie A, Bologna-Atalanta 0-1. Gol di Cissé all’esordio in prima squadra

Oltre 80′ sullo 0-0, poi ci pensa Moustapha Cissé all’82’ a risolvere la partita. L’Atalanta vince 1-0 in casa del Bologna grazie al classe 2003. Il guineano, tesserato a febbraio 2022, ha disputato 4 gare con la Primavera della società bergamasca, poi Gasperini gli ha regalato l’esordio al 65′, facendolo entrare al posto di Muriel. I nerazzurri si trovano così a pari punti con la Roma in classifica, 51, dietro i giallorossi per scontri diretti ma con una partita in meno. Tredicesimo il Bologna, con 33 punti.