Serie A, Benevento-Lazio 1-1. Immobile apre il match, Schiattarella recupera il risultato

È terminato il match tra Benevento e Lazio, valido per la dodicesima giornata di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1. Per i biancocelesti a segno Immobile al 25′, mentre Schiattarella ha trovato il gol per i padroni di casa al 45′ (poi espulso nel finale). Gli uomini di Simone Inzaghi si portano così a 18 punti, a -3 dalla Roma che deve ancora giocare contro il Torino.