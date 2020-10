Ancora una sconfitta in campionato per l’Atalanta che Gasperini che esce con le ossa rotte anche dalla partita casalinga contro la Sampdoria. Al Gewiss Stadium finisce per 3-1 con le reti di Quagliarella, Thorsby e Jankto per i blucerchiati. L’attaccante campano ha anche sbagliato un calcio di rigore alla fine del primo tempo. Nel finale il gol dal dischetto di Zapata con un rigore contestato. Ranieri fa un bel salto in classifica e aggancia proprio Gasperini a quota 9.