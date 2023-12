È da poco terminata al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Milan per 3-2. A decidere il big match di questo sabato di Serie A è Muriel al 95′. Grande prestazione per Lookman che ha siglato una doppietta. Non sono invece bastate le reti di Giroud e Florenzi per far portare a casa i punti ai rossoneri. Il Milan resta al terzo posto a 29 punti e gli uomini di Gasperini salgono in settima posizione con 23. Occasione d’oro per accorciare i rossoneri per la squadra di Mourinho che domani affronterà la Fiorentina in casa.