Fiorentina, i convocati di Italiano: c’è Nico Gonzalez. Recuperato anche Ikonè

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha reso noto l’elenco dei 25 calciatori che prenderanno parte alla trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Come preannunciato da Vincenzo Italiano c’è Nico Gonzalez, nonostante gli ultimi allenamenti non svolti con il resto dei compagni. Recuperato anche Jonathan Ikonè che aveva saltato l’impegno infrasettimanale contro il Parma per febbre. Di seguito l’elenco completo: