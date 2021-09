Serie A, Atalanta-Fiorentina 1-2. Decisiva la doppietta di Vlahovic

Grande vittoria per la Fiorentina, che espugna il Gewiss Stadium di Bergamobattendo l’Atalanta. Partita da subito bella e intesa che mostra l’ottima verve della squadra di Italiano, che va in vanti di due reti grazie a due gol su rigore di Dusan Vlahovic, il primo (33′) arrivato per fallo di mano di Maehle e dopo il check del Var, il secondo (49′) per fallo di Djimsiti su Bonaventura. Ma l’Atalanta riesce a tornare in partita, di nuovo dal dischetto assegnato al 65′ – anche questo con l’ausilio del Var – per l’intervento di Callejon su Gosens. Stavolta a segnare è Zapata, ma non basta: la Fiorentina vince 2-1 e sale a 6 punti, gli uomini di Gasperini restano a 4