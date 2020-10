L’Atalanta non si vuole fermare ed asfalta anche il Cagliari. A Bergamo finisce per 5-2 con le reti di Muriel, Gomez, Zapata, Pasalic e del neo arrivato Lammers. Per la squadra di Di Francesco hanno risposto Godin e Joao Pedro. I nerazzurri, in tre giornate, hanno messo a segno ben 13 gol.