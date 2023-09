Nelle partite serali di questo turno infrasettimanali hanno giocato in casa le prime tre dello scorso campionato: Napoli, Lazio e Inter. Rispettivamente contro Udinese, Torino e Sassuolo.

Se le prime due hanno avuto delle serate tranquille così non si può dire per i neroazzurri. Infatti la squadra di Inzaghi ha perso la sua prima partita per mano del Sassuolo, che ha avuto la forza di ribaltare il gol di vantaggio di Dumfries con le reti di Bajrami e Berardi.

Per i partenopei la sfida ai friulani poteva presentare delle insidie viste le polemiche che hanno accompagnato la vigilia della partita. Così non è stato e anzi si sono rivisti sprazzi degli azzurri della scorsa stagione, tanto è bastato per schiantare i bianconeri per 4 a 0.

Per la squadra di Sarri invece è riuscita a superare i granata scarichi solo nel secondo tempo grazie alle reti di Vecino e Zaccagni.