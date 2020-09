Alle 20:45 andrà in scena Serbia-Turchia, gara valida per il secondo turno di Nations League nel gruppo G (insieme a Russia e Ungheria). Allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado per la formazione di casa scenderà in campo, tra gli 11 titolari scelti dall’allenatore Ljubisa Tumbakovic, con la fascia di capitano al braccio, Aleksandar Kolarov. Per gli avversari invece, il giallorosso Cengiz Under partirà dalla panchina.