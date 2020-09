Serbia-Turchia, espulso Kolarov. Under in campo nella mezz’ora finale

Termina 0-0 la sfida tra Serbia e Turchia, gara valida per il secondo turno di Nations League B nel gruppo G (insieme a Russia e Ungheria). Allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado per la formazione di casa è sceso in campo, tra gli 11 titolari scelti dall’allenatore Ljubisa Tumbakovic, con la fascia di capitano al braccio, Aleksandar Kolarov. Il terzino però ha dovuto lasciare il campo per espulsione al 49′, a seguito di una doppia ammonizione. Per gli avversari invece, il giallorosso Cengiz Under, partito dalla panchina, è subentrato al posto di Kokcu al 60′, disputando l’ultima mezz’ora di gara.