Le prestazioni di Mile Svilar tra i pali della porta giallorossa non stanno passando inosservate e l’allenatore della Serbia, Dragan Stojković, lo ha inserito nella lista dei pre-convocati per le amichevoli con Russia e Cipro, in programma i prossimi 21 e 25 marzo.

📋🦅 | Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић објавио је шири списак играча на које рачуна за предстојеће пријатељске утакмице против Русије и Кипра. 🇷🇺🆚🇷🇸 | 21. март, Москва

🇨🇾🆚🇷🇸 | 25. март, Ларнака pic.twitter.com/QU4ZJodq8f — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 5, 2024