Sequestrato attico in cui vive Bruno Peres a Roma. Il difensore escluso dalle indagini: aveva un regolare contratto

Alle 4 del mattino i militari si sono presentati davanti all’ingresso di una struttura dal valore di 3 milioni di euro nella zona Eur di Roma per apporre i sigilli. In via Copenaghen, ad aprire ai carabinieri, si è presentato Bruno Peres. Il sequestro è soltanto uno dei tanti che sono stati effettuati durante l’operazione che ha portato all’arresto di 28 persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture ed altro. Il difensore della Roma non ha nulla a che fare con l’indagine ed aveva un regolare contratto stipulato con Fabio Pignatelli, proprietario dell’immobile.