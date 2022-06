“Dalla Roma forse ci aspettava qualcosa in più in campionato“. È il giudizio di Leonardo Semplici. L’ex allenatore, tra le altre, di Spal e Cagliari – dove è stato esonerato a settembre – è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico fiorentino ha poi continuato a parlare dei giallorossi: “Mourinho è una spinta per i giovani. La sua mano si è vista tanto nel finale, ha cambiato modulo ed è arrivato in fondo in Europa”.