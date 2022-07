Segnali di pace

Il Tempo (A.Austini) – La scena di ieri dopo l’allenamento della Roma non è banale: Capitan Pellegrini e il compagno più discusso del momento, Zaniolo, seduti insieme sull’erba a parlare per una mezzoretta. Cosa si sono detti rimane fra loro, ma foto e video hanno scatenato interpretazioni e nuovi scenari. La deduzione più semplice è che Pellegrini abbia voluto capire meglio cosa stia passando per la testa di un ragazzo con così tanta pressione come la ha ora. Zaniolo sa di essere sul mercato, ma al momento l’unica certezza si chiama la Roma e un contratto da rispettare fino al 2024.

Pinto il prezzo l’ha fissato e l’attaccante si è detto disposto a valutare offerte, a patto che arrivino da club italiani. La Roma vuole tenere il punto ed esiste la possibilità che Zaniolo alal fine rimanga almeno per un altro anno. A quel punto con un rinnovo da trattare. In questo caso la chiacchierata con Pellegrini e gli incitamenti di Mourinho e dello staff aiutano ad allentare la tensione. Che stia rispondendo bene sul campo è chiaro: gol contro il Sunderland e tripletta in partitella.