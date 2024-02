Il Messaggero (P. Liguori) – Tutti a Frosinone, a vedere la nuova Roma di De Rossi. Ma è davvero nuova? Ne sono assolutamente convinti tanti, accomunati da una lunga tradizione antiromanista. Noi di cuore giallorosso osserviamo solo che: Daniele ha avuto finora una conduzione ineccepibile, ammirevole; per la prima volta ha tutta la rosa disposizione (con l’eccezione di Abraham), cosa mai successa a Mourinho; c’è davvero una nuova serenità.

Ma quest’ultima condizione è legata alla rinnovata solidarietà della proprietà, molto più coinvolta, specie da quando la Uefa ha autorizzato l’inaspettata spesa per Baldanzi. Pinto lamentava di non poter comprare neppure gli asciugamani. Noi tifiamo questa nuova Roma che con uno di noi in panchina ha ancora tutte le possibilità per eliminare il Feyenoord e per conquistare un posto in Champions.