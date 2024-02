(Pagine Romaniste) – Questo pomeriggio alle 18 il Frosinone ospiterà la Roma allo stadio Benito Stirpe per la 25esima giornata di Serie A. Dopo il pareggio a Rotterdam, i giallorossi cercheranno i tre punti in casa di Eusebio Di Francesco per rimanere agganciati al treno Champions League. De Rossi opterà per un leggero turnover, soprattutto in virtù del fatto che tra quattro giorni la Roma si giocherà il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dybala dovrebbe rimanere a riposo, è pronto al suo posto Baldanzi. In difesa potrebbe rimanere in panchina Llorente, Huijsen con molta probabilità sarà titolare, anche perché va ricordato che non è in lista UEFA e giovedì non potrà giocare. Non disputerà la gara di ritorno con il Feyenoord anche Bove, a causa della squalifica dopo il cartellino giallo rimediato al De Kuip, proprio per questo anche lui oggi potrebbe partire titolare, magari per far riposare il capitano Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

IL TEMPO: Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

TUTTOSPORT: Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.