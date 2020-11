Scouting e plusvalenze. Cosi Tiago Pinto è decollato a Lisbona

Corriere dello Sport (R. Maida) – Tiago Pinto ha realizzato ogni sogno di qualunque tifoso: studiare fino a fondo la propria passione fino a canalizzarla. Ha alzato l’asticella del Benfica che, secondo l’ultimo rapporto Deloitte, è ventiquattresimo nella classifica dei fatturati del calcio con 225,5 milioni di dollari di ricavi (stagione 2018-2019): il miglior club che non sia inserito nei primi cinque campionati europei dopo l’Ajax. Non a caso ha preso Vertonghen e sfiorato Cavani, spendendo comunque 92 milioni in cartellini. Com’è stato possibile? Con la capacità di vendere bene. Già prima di Pinto, nel decennio 2007-2017, il Benfica era il club europeo che più aveva incassato dal mercato (727,5 milioni). Degna di nota nell’era Pinto la cessione di Joao Felix all’Atletico Madrid per 126 milioni di euro.