Schick, tesoro o rimpianto

Bastava attendere. Dal 30 novembre in poi la Bundesliga si è accorta di Patrik Schick. Con tre gol e un assist nelle ultime quattro partite, oltre a un rigore provocato in Champions, ha contribuito a trattenere il Lipsia in testa alla classifica. La Roma ne è contenta: se il suo livello di prestazioni sale, sarà più facile che il signor Red Bull decida di riscattarlo a fine stagione. Ma se Schick straborda con il suo talento, la cifra pattuita a inizio settembre per la cessione definitiva (29 milioni in aggiunta ai 4 già pagati per il prestito oneroso) rischia di trasformarsi in rimpianto. Lo scrive il Corriere dello Sport.